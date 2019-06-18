Беллью: Фьюри — лучший тяжеловес в мире в плане технического оснащения

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над Томом Шварцем. Бой, проходивший 15 июня в Лас-Вегасе, был остановлен во втором раунде, Фьюри победил техническим нокаутом.
«На таком уровне нельзя допускать ошибки. Тайсон Фьюри — лучший в плане технического оснащения тяжеловес в мире, он лидирует с огромным отрывом, лучший среди всех. Да, у него есть проблемы, например, ему не хватает разрушительной силы, как, к примеру, у Энтони Джошуа.
Но, как мы недавно видели, таких соперников можно побеждать с помощью хороших комбинаций. У каждого тяжеловеса есть слабая сторона. Но Тайсон Фьюри даже если падает, всё равно поднимается, мы это видели. Его нельзя вывести из боя», — сказал Беллью в интервью talkSPORT.
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