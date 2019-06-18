Малиньяджи: спасибо фанатам ММА за то, что они такие идиоты

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи, комментируя предстоящий бой с Артёмом Лобовым в промоушене Bare Knuckle FC, поблагодарил фанатов ММА.
«Что думаю о бое? Спасибо фанатам ММА за то, что они такие идиоты. Они сделали возможным проведение этого боя. Рассчитываю на лёгкий бой, который будет мэйн-ивентом турнира.
Я благодарен. Если честно, даже не верю, что я здесь. Я выходил на ринг с топовыми боксёрами, выступал перед полными стадионами на крупнейших аренах мира. Меня называли чемпионом мира. А теперь я дерусь с этим парнем, который, насколько я знаю, никогда не встречался в октагоне с чемпионом мира. Поэтому я могу лишь быть благодарным за этот шанс. Вряд ли бы мне предоставилась возможность избить такого мешка, если бы не фанаты ММА», — цитирует Малиньяджи BJPenn.
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