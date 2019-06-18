Беллью: Уайлдер — худший чемпион всех времён с точки зрения техники

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о чемпионе мира по версии WBC Деонтее Уайлдере. Ранее Белью заявил, что считает Тайсона Фьюри самым техничным тяжеловесом в мире.

«У всех тяжеловесов есть слабые стороны. Наверное, Деонтей Уайлдер с точки зрения техники является худшим чемпионом всех времён. Он — пони с одним трюком. Но не поймите меня неправильно, у него такой трюк, после которого соперник оказывается в больнице! Всё просто.

Пока Уайлдер стоит на ногах, он очень опасен. Пожалуй, Уайлдер является самым разрушительным панчером со времён Майка Тайсона. Он одним ударом может всё решить. Его нужно изматывать, заставлять промахиваться», — цитирует Беллью talkSPORT.