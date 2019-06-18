Димитренко проведёт следующий бой с Йокой
Немец украинского происхождения Александр Димитренко (41-5, 26 КО) проведёт следующий поединок 13 июля. Опытный боксёр встретится с олимпийским чемпионом 2016 года в супертяжёлом весе, перспективным французом Тони Йокой (5-0, 4 КО), сообщает Boxingnews24. Этот поединок пройдёт в Антибе и станет главным событием вечера.
Димитренко предыдущий поединок провёл 20 апреля 2019 года, когда досрочно уступил Энди Руису. В настоящее время в его пассиве две неудачи кряду. До осечки в бою с Руисом он проиграл экс-претенденту на титул чемпиона мира Брайанту Дженнингсу.
Что касается Йоки, то 27-летний боксёр выйдет на ринг впервые с июня 2018 года. Тогда он нокаутировал опытного британского джорнимена Дэвида Аллена (17-4-2, 14 КО).
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