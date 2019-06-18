Экс-чемпион мира Дж. Паркер встретится с бывшим соперником Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (25-2, 19 КО) следующий поединок проведёт 29 июня. Не так давно новозеландец подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна, и функционер практически сразу организовал ему бой.

Соперником Паркера станет экс-претендент на титул чемпиона мира Алекс Леапаи (32-7-4, 26 КО), сообщает Boxingtalk. Встреча состоится на вечере профессионального бокса в Провиденсе (штат Род-Айленд, США). Это будет дебютный бой Паркера за океаном.

Джозеф провёл предыдущий поединок в декабре 2018 года, нокаутировав Александра Флореса. Что касается Леапаи, то самоанец последний раз выходил на ринг в августе 2018 года, нокаутировав 43-летнего Роджера Айзонритеи (12-10-1, 11 КО).