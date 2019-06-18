Пашпорин стал претендентом на чемпионский пояс WBC Muaythai
Артём Пашпорин, бронзовый призёр первенства Европы по тайскому боксу, ныне успешно выступающий в статусе профи и являющийся многократным чемпионом по различным версиям, свой следующий поединок может провести этим летом. Ожидается, что дата, так же как и статус поединка с участием спортсмена, будет подтверждена на пресс-конференции, которая пройдёт в Москве в четверг, 20 июня.
Напомним, россиянин, выступающий в весовой категории до 69 кг, стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Muaythai — организации, которая является одной из самых престижных в мире профессионального тайского бокса. В настоящее время Пашпорин, представляющий Нижегородскую региональную федерацию тайского бокса, проходит подготовку к поединку.
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