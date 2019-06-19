Пулев выразил готовность провести бой с Тайсоном Фьюри

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Кубрат Пулев выразил готовности провести встречу с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
«Победа Фьюри над Шварцем? Его соперник был не очень хорошим, так что ничего особенного. Я готов к бою с Фьюри. Почему бы и нет? Я официальный претендент на титул по версии IBF. Сначала я должен сразиться за титул, а после мы можем организовать бой с Тайсоном. Буду готов в любое время», — приводит слова болгарина Boxingnews24.
Напомним, что чемпионским поясом по версии IBF в супертяжёлом весе на данный момент владеет Энди Руис.
Кубрат Пулев предыдущий поединок провёл в марте 2019 года, когда нокаутировал Богдана Дину. Также добавим, что в прошлом Пулев побеждал двоюродного брата Тайсона Фьюри — Хьюи.
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