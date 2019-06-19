Отец Лопеса: Ломаченко, что будешь делать, когда сын разобьёт твою голову?

Отец Теофимо Лопеса поделился мнением о возможном бое сына с чемпионом WBA и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. Теофимо Лопес-старший заявил, что не сомневается в способности сына согнать вес перед боем.
«Супруга была диетологом Теофимо 17 лет. Она проделала отличную работу. Но теперь с ним будут работать профессионалы, необходим научный подход. Если Ломаченко или кто-то там думает, что Теофимо не сделает вес, то он сошёл с ума.
Ломаченко ничего не поможет, когда он выйдет на ринг с моим сыном. Василий делает многое для хайпа, он хочет, чтобы все думали, какой он особенный. Василий, что ты сделаешь, когда мой сын разобьёт тебе тупую голову?» — сказал отец Лопеса в интервью Fight Hub TV.
Ранее промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать бой Лопеса и Ломаченко.
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