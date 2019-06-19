Аскрен: Ковингтон хочет сидеть 16 месяцев на диване и ждать титульный бой

Боец UFC Бен Аскрен заявил, что рассчитывает на титульный бой. По его мнению, UFC должен предоставить ему возможность встретиться с Камару Усманом, если он победит Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239 6 июля.
«Я думаю, что титульный бой возможен. Колби Ковингтон — не самая популярная личность у фанатов ММА. Он просто ждёт титульного поединка, не участвует в ярких боях. Я так никогда не делаю. Когда там у Ковингтона был последний бой? В июне прошлого года? Он хочет сидеть 16 месяцев на диване и ждать титульный бой.
Чтобы пользоваться спросом в ММА, нужно проводить бои как можно чаще. Если я нанесу поражение Масвидалю, то буду находиться в более выгодном положении, чем Ковингтон. Я уверен, что смогу продать больше платных трансляций, чем Колби. Усману будет выгоднее драться со мной», — цитирует Аскрена MMA Fighting.
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