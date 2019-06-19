Спенс и Портер проведут объединительный бой осенью 2019 года

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион WBC Шон Портер проведут объединительный поединок. Бой будет проходить осенью 2019 года, представители боксёров уже согласовали детали сделки, утверждает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Спенс одержал 25 побед на профессиональном ринге. Портер одержал 30 побед, потерпел два поражения и завершил один бой ничьей.

Предполагается, что официальный анонс боя появиться уже в ближайшее время. Поединок, по всей видимости, будет проходить в Бруклине в сентябре.

Ранее сообщалось, что Спенс может провести поединки с Китом Турманом, Саулем Альваресом или Терренсом Кроуфордом. Впрочем, все эти варианты так и не были проработаны, поэтому был выбран объединительный бой с Портером.