Соннен: я был лучшим допингистом своей эпохи

Американский боец ММА Чейл Соннен, недавно объявивший о завершении карьеры, назвал себя лучшим в истории допингистом. Соннен так прореагировал на реплику в «Твиттере», в которой его назвали худшим допингистом в истории ММА.

«Я не был одним из худших допингистов своей эпохи, я был лучшим», — написал Соннен в своём «твиттере».

Отметим, что Соннен неоднократно проваливал допинг-тесты во время своей карьеры. Несколько дней назад Чейл взял интервью для своего подкаста Bad Guy Inc. у бойца ММА Ти Джея Диллашоу, которого дисквалифицировали на два года за приём запрещённых препаратов. Одной из главных тем выпуска стал допинг. Диллашоу признал, что обманным путём пытался стать сильнее, но заявил, что впервые полагался на допинг.