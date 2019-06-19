Тренер Фьюри: Тайсон не избегает Уайта, он дерётся с Уайлдером
Бэн Дэвинсон, тренер британского боксёра Тайсона Фьюри, прокомментировал слова Диллиана Уайта. Сам Уайт неоднократно говорил, что Фьюри его избегает.
«Уайт может иметь собственное мнение. Но я хочу сказать, что Фьюри не избегает его, ведь Тайсон будет драться с Деонтеем Уайлдером.
Зачем Фьюри проводить дополнительный бой, если он может сразу биться за титул? На мой взгляд, поединок с Уайлдером намного сложнее.
Фьюри уже дрался с Уайлдером, но тогда было не лучшее время для поединка. И тогда он неплохо показал себя, хотя время было не самым лучшим.
Как я уже говорил, Уайт может высказывать свою точку зрения. Если всё будет нормально, его команда сможет организовать когда-нибудь бой за титул», — цитирует Дэвинсона talkSPORT.
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