Источник: Кунченко встретится с Старополи 10 августа в Уругвае

Российский боец ММА Алексей Кунченко проведёт следующий бой в UFC на турнире в Уругвае, который состоится 10 августа. Соперником россиянина станет аргентинец Лауреано Старополи, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба «Архангел Михаил».
Российский боец одержал 20 побед в ММА. В UFC он дебютировал на турнире в Москве, который проходил в сентябре. Кунченко решением судей победил Тиаго Алвеса и Юшина Оками.
Старополи в ММА одержал девять побед при одном поражении. В UFC он, как и Кученко, одержал две победы.
Напомним, что в главном поединке вечера турнира в Уругвае встретятся Валентина Шевченко и Лиз Кармуш. В 2010 году Кармуш и Шевченко уже встречались на ринге. Из-за рассечения глаза у Шевченко бой был остановлен, а победу присудили Лиз. Кармуш за свою карьеру одержала 13 побед и потерпела шесть поражений.
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