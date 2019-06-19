Уайт: никогда не говорил, что Фергюсон не заслуживает титульного боя

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг титульного поединка для Тони Фергюсона.



«Я никогда не говорил, что Тони Фергюсон не заслуживает титульного боя. Мы много раз пытались организовать его бой с Хабибом Нурмагомедовым, но ни разу этого не получилось. Он был временным чемпионом, получил травму, перенёс операцию. Я предлагал ему бой с Порье. Если бы он победил, то был бы следующим соперником Хабиба. Но Тони отказался.



Все говорят, что я не давал ему шанса на титул, но ему не везло. Это неправда. Сейчас Тони великолепно чувствует себя, он феноменально выглядел в бою с Серроне. Посмотрим, что будет в сентябре. Меня обвиняют в том, что я не дал шанса Тони, но фанаты должны понимать, как устроен наш спорт», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.