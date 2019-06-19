Масвидаль: хочу сначала сломать волю Аскрена, а затем его лицо
Боец UFC Хорхе Масивдаль поделился ожиданиями от предстоящего боя с Беном Аскреном.
«Я хочу разбить лицо Бену Аскрену. Это личное. Я хочу заставить его страдать, но не вырубить, а постепенно избивать. Я хочу бить его максимально долго. Хочу избить его до полусмерти, дать отойти и снова повторить. И так столько раз, сколько у меня получится. Я хочу сломать его. Я давно с ним знаком. Он из тех, кто любит поговорить. Он приходит в зал и рассказывает о спаррингах. Он никого не уважает — ни тебя, ни твоих товарищей по команде.
Я рад, что у меня есть шанс избить его. Я сломаю его волю, а затем сломаю лицо. Хочу сделать ему больно. Хочу повеселиться в клетке», — приводит слова Хорхе Масвидаля BJPenn.
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