Мачида нацелен на титульные бои в Bellator

Бывший чемпион UFC, боец Bellator Лиоту Мачида подчеркнул, что он может побороться за титул организации в полутяжёлом или среднем весе.



«Думаю, я готов к титульным поединкам. Это может случиться либо в полутяжёлом, либо в среднем весе, в зависимости от того, где я буду выше в рейтингах. Мне нравится Bellator, здесь меня уважают фанаты и журналисты и я очень хочу завоевать чемпионский пояс.



Мне кажется, что я превосхожу соперников в скорости в полутяжёлом весе, потому что у меня есть бэкграунд из каратэ. Тренировки в каратэ развивают скорость ударов. В итоге я ощущаю разницу в скорости во время спаррингов с полутяжами и тяжами. Они просто не успевают за мной», — приводит слова Лиоту Мачиды MMAJunkie.