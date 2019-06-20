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Мачида нацелен на титульные бои в Bellator

Мачида нацелен на титульные бои в Bellator
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC, боец Bellator Лиоту Мачида подчеркнул, что он может побороться за титул организации в полутяжёлом или среднем весе.

«Думаю, я готов к титульным поединкам. Это может случиться либо в полутяжёлом, либо в среднем весе, в зависимости от того, где я буду выше в рейтингах. Мне нравится Bellator, здесь меня уважают фанаты и журналисты и я очень хочу завоевать чемпионский пояс.

Мне кажется, что я превосхожу соперников в скорости в полутяжёлом весе, потому что у меня есть бэкграунд из каратэ. Тренировки в каратэ развивают скорость ударов. В итоге я ощущаю разницу в скорости во время спаррингов с полутяжами и тяжами. Они просто не успевают за мной», — приводит слова Лиоту Мачиды MMAJunkie.

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