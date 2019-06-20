Делегация посольства Таиланда приняла участие в открытой тренировке по муай-тай

Делегация посольства Таиланда, которая в эти дни находится в Екатеринбурге с рабочим визитом, приняла участие в открытой тренировке по тайскому боксу. Тренировочное занятие прошло на базе бойцовского клуба «Клинч», и на нём присутствовали посол королевства Таиланд Тханатип Упатисинг, президент федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин, вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов, заслуженный тренер России Тимур Салимов и чемпион мира по версии WMC I-1.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
Ранее на встрече Упатисинга с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым удалось достичь договорённостей о дополнительных преференциях для учащихся спортсменов из Таиланда.
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