Делегация посольства Таиланда приняла участие в открытой тренировке по муай-тай

Делегация посольства Таиланда, которая в эти дни находится в Екатеринбурге с рабочим визитом, приняла участие в открытой тренировке по тайскому боксу. Тренировочное занятие прошло на базе бойцовского клуба «Клинч», и на нём присутствовали посол королевства Таиланд Тханатип Упатисинг, президент федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин, вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов, заслуженный тренер России Тимур Салимов и чемпион мира по версии WMC I-1.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.

Ранее на встрече Упатисинга с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым удалось достичь договорённостей о дополнительных преференциях для учащихся спортсменов из Таиланда.