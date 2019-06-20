Президент Bare Knuckle FC: поставил бы на то, что Макгрегор посетит бой Лобова

Президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи и российско-ирландского бойца ММА Артёма Лобова. По мнению Фельдмана, поединок может посетить бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, являющийся приятелем Лобова.

«Пока нет никаких подтверждений, но если бы можно было поставить деньги, я бы поставил на приезд Конора. Думаю, его присутствие стало бы большим плюсом для Лобова.

Мы не хотим, чтобы Поли и Артём начали драться до поединка. Я говорил с Поли о его поведении во время пресс-конференции, плевки в Лобова — это чересчур. Во время дуэли взглядов можно говорить, но не плевать. Мы не оправдываем такое поведение и не хотим, чтобы подобные вещи происходили. Но поведение Малиньяджи создало много хайпа», — приводит слова Фельдмана MMA Fighting.

Напомним, бой Малиньяджи и Лобова состоится в ночь с 22 на 23 июня во Флориде.