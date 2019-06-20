Фьюри: в тяжёлом весе теперь будет гонка двух лошадей

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что его бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером будет самым важным событием в мире бокса. По мнению Фьюри, после того как Энтони Джошуа уступил Энди Руису, на статус лучшего боксёра дивизиона претендуют лишь он и Уайлдер.
«Бой с Уайлдером приближается. Раньше в тяжёлом весе была гонка трёх лошадей, а теперь двух. Я уже однажды побил Уайлдера, смогу сделать это снова! Уверен, что наш с ним бой станет самым большим событием в мире бокса», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, Фьюри и Уайлдер уже встречались в конце 2018 года. Тогда судьи засчитали ничью, это решение вызвало недовольство обоих боксёров. Теперь они планируют провести реванш, этот бой предположительно состоится в первой половине 2020 года.
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