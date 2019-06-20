Роуч: давно не делал ставок, но планирую подзаработать на победе Пакьяо

Фредди Роуч, тренер филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо, восхитился превосходной формой 40-летнего спортсмена. По мнению Роуча, у Пакьяо есть все шансы одержать победу над чемпионом по версии WBA Super Китом Турманом. Бой состоится в Лас-Вегасе 20 июля.

«Я не делал ставок уже довольно давно, но котировки букмекеров вернули мой интерес. Я планирую хорошо подзаработать на победе Мэнни.

Он любит побеждать непобеждённых чемпионов, особенно тех, которые младше него. Чёрт, сейчас уже все младше него! Но в этом и всё веселье для Мэнни. А когда Мэнни веселится, соперникам стоит опасаться!

Я был очень доволен Мэнни в первый день нашего лагеря. Он находится в прекрасной форме! Мы запланировали шесть раундов спарринга, но Мэнни настоял на восьми раундах. Он бегает по голливудским холмам, как олень! Ни у кого нет такого отношения к делу, как у Мэнни. Я уже понимаю, что нам придётся сдержать его», — цитирует Роуча World Boxing News.