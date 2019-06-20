Кремлёв: будем бороться за проведение квалификационных турниров по боксу на ОИ

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал изменения в правилах отбора на Олимпийские игры. Согласно новым правилам, чемпионаты мира не будут носить статусы отборочных. Международный олимпийский комитет самостоятельно проведёт отбор на Олимпийские игры 2020 года.

«Ничего страшного, что чемпионаты мира не будут носить статус отборочных. Мы всё равно проведём их на высочайшем уровне. Мы боролись за право проведения именно чемпионатов мира, а вопрос квалификации уже вторичен.

Мы будем бороться за право проведения одного из квалификационных турниров на Олимпийские игры. Всем известно, что мы сможем провести подобное мероприятие на самом высоком уровне», — цитирует Кремлёва ТАСС.