Шевченко: было бы здорово увидеть турнир UFC в Бишкеке
Чемпионка UFC в наилегчашйем весе Валентина Шевченко заявила, что мечтает принять участие в турнире UFC в Киргизии.
«Я тренируюсь ради своего народа. Я хочу, чтобы мои люди гордились мной и моими достижениями. Для этого я должна показывать хорошие бои и интересные шоу. В Киргизии много поклонников смешанных единоборств. У нас есть национальный вид спорта — кулатуу. Он очень похож на смешанные единоборства.
Такие соревнования собирают у нас от 400 до 700 участников. Приятно осознавать, что это главный вид спорта в нашей стране. Было бы здорово увидеть турнир UFC в Бишкеке. Это был бы бой мечты для меня. Думаю, что вся страна бы приехала в столицу, чтобы увидеть бои», — приводит слова Валентины Шевченко BJPenn.
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