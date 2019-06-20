Лебедев и Гуламирян договорились об условиях поединка
Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) и чемпион мира по версии WBA Regular Арсен Гуламирян (24-0, 16 КО) договорились об условиях проведения поединка, сообщает BoxingScene. Дата и место боя будут объявлены сразу же после того, как стороны согласуют детали встречи. Таким образом, промотуерские торги по этому противостоянию отменены, так как команды боксёров пришли к компромиссу до даты их проведения.
39-летний Денис Лебедев последний раз появлялся на ринге в ноябре 2018 года и решением судей победил Майка Уилсона. Что касается Гуламиряна, то француз армянского происхождения предыдущий бой провёл в октябре 2018 года, нокаутировав бывшего соперника Лебедева — Марка Флэнагана.
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