Лебедев и Гуламирян договорились об условиях поединка

Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) и чемпион мира по версии WBA Regular Арсен Гуламирян (24-0, 16 КО) договорились об условиях проведения поединка, сообщает BoxingScene. Дата и место боя будут объявлены сразу же после того, как стороны согласуют детали встречи. Таким образом, промотуерские торги по этому противостоянию отменены, так как команды боксёров пришли к компромиссу до даты их проведения.

39-летний Денис Лебедев последний раз появлялся на ринге в ноябре 2018 года и решением судей победил Майка Уилсона. Что касается Гуламиряна, то француз армянского происхождения предыдущий бой провёл в октябре 2018 года, нокаутировав бывшего соперника Лебедева — Марка Флэнагана.