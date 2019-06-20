Третий бой Альвареса с Головкиным под угрозой срыва

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес должен вернуться на ринг 14 сентября 2019 года. Предполагается, что мексиканец проведёт третий поединок с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.
Однако теперь сообщается, что эта встреча под угрозой срыва. Казахстанец отказывается проводить бой в Лас-Вегасе, в то время как команда Альвареса настаивает на проведении встречи именно в Неваде. Промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя намерен начать поиски нового соперника для клиента, если стороны не придут к компромиссу до 21 июня, сообщает BoxingScene.
Первые два боя Альвареса с Головкиным прошли в Лас-Вегасе. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018 году победу раздельным решением судей одержал мексиканец.
«Я хочу драться на арене „Мэдисон Сквер Гарден“. Здесь другая атмосфера и другие люди. Это не значит, что я не люблю Лас-Вегас в принципе, но он навевает неприятные чувства», — говорил Головкин после победы над Стивом Роллсом.
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