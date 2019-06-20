Х. Рамирес намерен встретиться с Ковалёвым или Гвоздиком

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Хильберто Рамирес поделился ближайшими карьерными планами, а также заявил о желании провести поединок с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым или обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком.

«Собираюсь провести следующий бой в сентябре. Возможно, это будет титульный поединок, посмотрим. Я готов к бою с любым соперником. Ковалёв и Гвоздик — отличные боксёры. Давайте спросим у фанов, какой бой они хотят видеть, и тогда посмотрим», — рассказал Рамирес в интервью, размещённом на канале FightHub в YouTube.

Рамирес перешёл в полутяжёлый вес в нынешнем году. Первый поединок в этом дивизионе он провёл в апреле 2019 года, досрочно победив Томми Карпенси.