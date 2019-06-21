Менеджер Яна: никто в легчайшем весе прежде не делал того, что сделал Пётр

Менеджер Петра Яна Дэниел Рубинштейн рассказал, что его клиент готов провести бой за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

«На данный момент Пётр провёл пять поединков в течение двенадцати месяцев и во всех из них победил. Никто в легчайшем весе прежде не делал такого. Чувствую, что он заслужил титульный бой с Сехудо. Но Генри выбыл до конца года и если в UFC захотят организовать бой за временный титул, Ян будет более чем счастлив встретиться со Стерлингом», — приводит слова функционера MMAJunkie.

21 июня стало известно, что чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо перенёс операцию на плече и выбыл из строя до конца года. Пётр Ян предыдущий поединок провёл 8 июня, когда решением судей справился с Джимми Риверой. После этого успеха он поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC.