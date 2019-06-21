Брат Нурмагомедова не сможет выступить на турнире в Абу-Даби

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не сможет принять участие в турнире UFC в Абу-Даби из-за травмы.



«Абубакар Нурмагомедов не выступит в Абу-Даби, он восстанавливается после травмы. Его бой состоится на более поздних турнирах», — приводит слова Ризвана Магомедова ТАСС.



По информации источника, Нурмагомедов перенёс операцию на руке по поводу частичного разрыва связок.



Для Нурмагомедова этот поединок должен был стать дебютным в UFC. В октябре 2018 года, после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, Абубакар стал участником конфликта с командой ирландца и получил дисквалификацию на один год, однако позднее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации Абубакара Нурмагомедова, что позволяло ему выступить на турнире 7 сентября.