Брат Нурмагомедова не сможет выступить на турнире в Абу-Даби

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не сможет принять участие в турнире UFC в Абу-Даби из-за травмы.
«Абубакар Нурмагомедов не выступит в Абу-Даби, он восстанавливается после травмы. Его бой состоится на более поздних турнирах», — приводит слова Ризвана Магомедова ТАСС.
По информации источника, Нурмагомедов перенёс операцию на руке по поводу частичного разрыва связок.
Для Нурмагомедова этот поединок должен был стать дебютным в UFC. В октябре 2018 года, после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, Абубакар стал участником конфликта с командой ирландца и получил дисквалификацию на один год, однако позднее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации Абубакара Нурмагомедова, что позволяло ему выступить на турнире 7 сентября.
- 21 июня 2019
-
11:01
-
09:49
-
00:25
- 20 июня 2019
-
23:45
-
22:33
-
21:15
-
20:08
-
18:59
-
18:01
-
16:30
-
16:23
-
15:48
-
14:55
-
13:16
-
12:38
-
12:06
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:35
-
00:53
- 19 июня 2019
-
23:24
-
21:51
-
20:50
-
19:46
-
18:52
-
17:42
-
16:21
-
16:00
-
14:55
-
14:12
-
13:17
-
12:35
-
11:42
-
10:48