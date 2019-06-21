Итоговый сбор перед ЧМ для сборной России по муай-тай начнётся 5 июля

5 июля сборная России по тайскому боксу приступит к основному этапу подготовки перед чемпионатом мира — 2019 (IFMA), который состоится с 19 по 29 июля в Таиланде. Тренировочный сбор пройдёт на Олимпийской базе «Озеро Круглое» в Подмосковье и продлится две недели. В настоящее время спортсмены проходят индивидуальную подготовку.



Сборная отправится на ЧМ под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров России Виталия Ильина и Романа Насонова. Окончательный состав спортивной сборной команды будет сформирован в ближайшее время.



Наша команда будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).