Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Итоговый сбор перед ЧМ для сборной России по муай-тай начнётся 5 июля

Итоговый сбор перед ЧМ для сборной России по муай-тай начнётся 5 июля
Бокс/ММА / ММА 0

5 июля сборная России по тайскому боксу приступит к основному этапу подготовки перед чемпионатом мира — 2019 (IFMA), который состоится с 19 по 29 июля в Таиланде. Тренировочный сбор пройдёт на Олимпийской базе «Озеро Круглое» в Подмосковье и продлится две недели. В настоящее время спортсмены проходят индивидуальную подготовку.

Сборная отправится на ЧМ под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров России Виталия Ильина и Романа Насонова. Окончательный состав спортивной сборной команды будет сформирован в ближайшее время.

Наша команда будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент