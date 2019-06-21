Роуч: если Джошуа не изменит подход, он снова проиграет Руису

Известный тренер Фредди Роуч считает, что американский боксёр Энди Руис вновь победит Энтони Джошуа, если соперники проведут бой-реванш. Напомним, первый поединок Руиса и Джошуа состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Тогда Энди одержал сенсационную победу, судья остановил бой в седьмом раунде, присудив технический нокаут.

«У меня дружеские отношения с Джошуа, но мне кажется, что они выбрали не того парня. Руис получил предложение провести бой в хорошее время, он упорно тренировался. Если бы Энди не был готов, он бы не согласился.

Теперь у нас есть новый мексиканец—чемпион мира. Если Джошуа полностью не изменит подход, его снова ждёт поражение. После боя с Владимиром Кличко Энтони медленно скатывался вниз.

У Джошуа большие мышцы, он выглядит впечатляющее. Но мне кажется, что он не умеет ими пользоваться. К тому же в последних боях он выглядит уставшим. Он устаёт слишком рано. Я не думаю, что мышцы делают бойцов.

Люди думают, что тот, у кого большие мышцы, сильно бьёт. Это ерунда. Ему нужен новый тренер, я бы вошёл в его штаб, мне он нравится. Не думайте, я не пытаюсь его «украсть», но считаю, что ему нужно вернуться к той подготовке, когда он входил в олимпийскую сборную. Ведь именно тогда он был хорош», — цитирует Роуча FightHub.