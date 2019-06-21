Менеджер Яна: Пётр согласится на бой за временный титул со Стерлингом

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, отметил, что его подопечный согласиться на поединок за временный титул с Алджамейном Стерлингом, если организация предложит такой вариант, учитывая то, что Генри Сехудо выбыл из боёв до конца года из-за травмы.



«В данный момент Пётр Ян провёл пять поединков и одержал пять побед за последние 12 месяцев. Это единственное такое достижение за всю историю легчайшего дивизиона UFC. Думаю, что Пётр заслуживает титульный поединок с Генри Сехудо.

Однако, Генри выбыл на остаток года, так что, если UFC примет решение провести бой за титул временного чемпиона с Алджамейном Стердингом, то Пётр будет рад согласиться на это», — приводит слова Саята Абдрахманова MMANews.