Уайт: до Макгрегора Соннен был главной звездой UFC

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о бывшем бойце организации Чейле Соннене.



«Мне нравится Чейл Соннен, он очень крутой парень, и у нас всегда были прекрасные отношения. Мне нравится, что UFС является самым сложным местом в мире, чтобы остаться здесь и зарабатывать себе на жизнь. Это очень тяжёлое место. Нужно быть одним из лучших бойцов в мире, чтобы сохранить своё место. И когда такие бойцы со временем теряют свою конкурентоспособность в UFC, они начинают искать другие места, чтобы заработать там неплохие деньги. Я рад за них.



Я не думаю, что Соннен был плохишом, когда выступал в UFC. Он просто создал себе образ, в жизни он приятный и дружелюбный человек. До Макгрегора он был главной звездой UFC. Трудно переоценить его вклад в промоушен», — приводит слова Дэны Уайта MMANews.