Уайт: до Макгрегора Соннен был главной звездой UFC

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о бывшем бойце организации Чейле Соннене.
«Мне нравится Чейл Соннен, он очень крутой парень, и у нас всегда были прекрасные отношения. Мне нравится, что UFС является самым сложным местом в мире, чтобы остаться здесь и зарабатывать себе на жизнь. Это очень тяжёлое место. Нужно быть одним из лучших бойцов в мире, чтобы сохранить своё место. И когда такие бойцы со временем теряют свою конкурентоспособность в UFC, они начинают искать другие места, чтобы заработать там неплохие деньги. Я рад за них.
Я не думаю, что Соннен был плохишом, когда выступал в UFC. Он просто создал себе образ, в жизни он приятный и дружелюбный человек. До Макгрегора он был главной звездой UFC. Трудно переоценить его вклад в промоушен», — приводит слова Дэны Уайта MMANews.
- 21 июня 2019
-
16:29
-
14:55
-
13:23
-
13:08
-
12:15
-
11:41
-
11:01
-
09:49
-
00:25
- 20 июня 2019
-
23:45
-
22:33
-
21:15
-
20:08
-
18:59
-
18:01
-
16:30
-
16:23
-
15:48
-
14:55
-
13:16
-
12:38
-
12:06
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:35
-
00:53
- 19 июня 2019
-
23:24
-
21:51
-
20:50
-
19:46
-
18:52
-
17:42
-
16:21
-
16:00