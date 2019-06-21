Турнир UFC Fight Night 154 лишился соглавного события из-за травмы Линекера

В ночь с 22 на 23 июня мск в Гринвиле (штат Южная Каролина, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154. Предполагалось, что его соглавным событием станет встреча в легчайшем весе (до 61,2 кг) между десятым номером рейтинга Джоном Линекером и двенадцатым номером Робом Фонтом.

Однако незадолго до взвешивания стало известно, что эта встреча не состоится, 20 июня Линекер получил рассечение брови и вынужден был сняться с турнира. Таким образом, турнир в Гринвиле лишился соглавного события. Отметим, что Линекер и Фонт уже встречались в прошлом и победа тогда осталась за Линекером.

Главным поединком вечера станет противостояние в полулёгком весе между Ренато «Мойкано» Карнейро и Чен Сон Джоном, более известным под псевдонимом «Корейский Зомби».