Турнир UFC Fight Night 154 лишился соглавного события из-за травмы Линекера

В ночь с 22 на 23 июня мск в Гринвиле (штат Южная Каролина, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154. Предполагалось, что его соглавным событием станет встреча в легчайшем весе (до 61,2 кг) между десятым номером рейтинга Джоном Линекером и двенадцатым номером Робом Фонтом.
Однако незадолго до взвешивания стало известно, что эта встреча не состоится, 20 июня Линекер получил рассечение брови и вынужден был сняться с турнира. Таким образом, турнир в Гринвиле лишился соглавного события. Отметим, что Линекер и Фонт уже встречались в прошлом и победа тогда осталась за Линекером.
Главным поединком вечера станет противостояние в полулёгком весе между Ренато «Мойкано» Карнейро и Чен Сон Джоном, более известным под псевдонимом «Корейский Зомби».
- 21 июня 2019
-
18:26
-
17:22
-
16:29
-
14:55
-
13:23
-
13:08
-
12:15
-
11:41
-
11:01
-
09:49
-
00:25
- 20 июня 2019
-
23:45
-
22:33
-
21:15
-
20:08
-
18:59
-
18:01
-
16:30
-
16:23
-
15:48
-
14:55
-
13:16
-
12:38
-
12:06
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:35
-
00:53
- 19 июня 2019
-
23:24
-
21:51
-
20:50
-
19:46
-
18:52
-
17:42