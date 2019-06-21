Мусаси: дерусь из-за денег, а не из любви к спорту

Бывший боец UFC, а ныне действующий чемпион Bellator Гегард Мусаси признался, что он выходит в октагон не из любви к спорту, а исключительно на основе финансовой мотивации.

«Я дерусь из-за денег. Я не выхожу в октагон из любви к спорту. Я не сумасшедший. Моя мотивация заключается в том, что, если я побеждаю, если я продолжаю выигрывать, моя зарплата будет расти. Вот и вся мотивация. Это моя работа.

Чем лучше ты делаешь работу, тем больше зарабатываешь. Это то же самое, что профессия юриста или врача. Если ты хороший юрист, то зарабатываешь больше. Это то, что я пытаюсь делать: хочу быть лучшим, чтобы зарабатывать больше. Это то, что заставляет меня продолжать. Бои — это не моя жизнь», — приводит слова Мусаси MMA Fighting.