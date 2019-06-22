Шон О'Мэлли снят с турнира UFC 239 из-за следов остарина в крови

Боец UFC Шон О'Мэлли был снят с предстоящего турнира UFC 239, который пройдёт 6 июля в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting. В допинг-пробе бойца было обнаружено запрещённое вещество остарин. Соперником Шона О'Мэлли должен был стать Марлон Вера.



Спортсмен уже был дисквалифицирован за применение остарина и теперь утверждает, что это остаточные явления от прошлого приёма препарата. USADA пока не отстранило бойца, однако Атлетическая комиссия штата Невада не допустила спортсмена к соревнованиям.



Напомним, подобная ситуация уже была перед титульным боем Джона Джонса и Александера Густафссона. Тогда UFC приняла решение перенести турнир из Лас-Вегаса в Калифорнию. В крови Джонса были найдены остаточные следы запрещённого препарата, за который он уже отбыл полную дисквалификацию.