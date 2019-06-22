Стал известен состав сборной России по муай-тай на ЧМ

Федерация тайского бокса России опубликовала состав сборной России по муай-тай, которая отправится на чемпионат мира в Таиланд. Напомним, ЧМ— 2019 (IFMA) пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке. Сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).



Список сборной команды России



Мужчины



Вес (Класс А)

48 кг — Асланян О.А.

51 кг — Муртазалиев Ч.С.

54 кг — Рахимов Х.Х.

57 кг — Абрамов А.В.

60 кг — Бегян А.Л.

63,5 кг — Мугидинов А.У.

67 кг — Ульянов А.В.

71 кг — Баланов И.А.

75 кг — Сульгин М.И.

81 кг — Магакян С.Р.

86 кг — Меджидов Г.А.

91 кг — Исхаков Н.А.

91+ кг — Корнилов К.А.



Вес (Класс В)

48 кг — Магомедов А.Ш.

51 кг — Говоруха А.А.

54 кг — Дмитриев А.Е.

57 кг — Симонян А.Г.

60 кг — Мирзабеков М.А.

63,5 кг — Исаков А.Г.

67 кг — Хайруллин А.В.

71 кг — Скворцов А.А.

75 кг — Федотов А.Г.



Женщины



Вес (Класс А)

45 кг — Негодина В.А.

48 кг — Буга В.С.

51 кг — Долгова Е.А.

54 кг — Тинчурина А.Н.

57 кг — Климова М.С.

60 кг — Винникова Е.В.

63,5 кг — Прокофьева В.Е.

67 кг — Непианиди А.И.

71 кг — Овчинникова А.С.

75 кг — Ларионова И.К.

75+ кг — Жбанкова В.В.



Вес (Класс В)

45 кг — Когаленок В.В.

48 кг — Ганзвинд Д.В.

51 кг — Бахтерева С.А.

54 кг — Попова Е.Э.

67 кг — Шаркова Т.А.