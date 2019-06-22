Стал известен состав сборной России по муай-тай на ЧМ

Федерация тайского бокса России опубликовала состав сборной России по муай-тай, которая отправится на чемпионат мира в Таиланд. Напомним, ЧМ— 2019 (IFMA) пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке. Сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).
Список сборной команды России
Мужчины
Вес (Класс А)
48 кг — Асланян О.А.
51 кг — Муртазалиев Ч.С.
54 кг — Рахимов Х.Х.
57 кг — Абрамов А.В.
60 кг — Бегян А.Л.
63,5 кг — Мугидинов А.У.
67 кг — Ульянов А.В.
71 кг — Баланов И.А.
75 кг — Сульгин М.И.
81 кг — Магакян С.Р.
86 кг — Меджидов Г.А.
91 кг — Исхаков Н.А.
91+ кг — Корнилов К.А.
Вес (Класс В)
48 кг — Магомедов А.Ш.
51 кг — Говоруха А.А.
54 кг — Дмитриев А.Е.
57 кг — Симонян А.Г.
60 кг — Мирзабеков М.А.
63,5 кг — Исаков А.Г.
67 кг — Хайруллин А.В.
71 кг — Скворцов А.А.
75 кг — Федотов А.Г.
Женщины
Вес (Класс А)
45 кг — Негодина В.А.
48 кг — Буга В.С.
51 кг — Долгова Е.А.
54 кг — Тинчурина А.Н.
57 кг — Климова М.С.
60 кг — Винникова Е.В.
63,5 кг — Прокофьева В.Е.
67 кг — Непианиди А.И.
71 кг — Овчинникова А.С.
75 кг — Ларионова И.К.
75+ кг — Жбанкова В.В.
Вес (Класс В)
45 кг — Когаленок В.В.
48 кг — Ганзвинд Д.В.
51 кг — Бахтерева С.А.
54 кг — Попова Е.Э.
67 кг — Шаркова Т.А.
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