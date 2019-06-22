Чемпион М-1 провалил допинг-тест перед дебютом в UFC

Боец UFC чемпион М-1 Бруно Силва признался, что провалил допинг-тест перед дебютом в организации.



«Как многие знают, мне пришлось отказаться от боя 22 июня. Хотел бы извиниться перед оппонентом, потому что знаю, как сложно узнать об отмене боя незадолго до турнира. На протяжении всей карьеры в ММА я был чист. Но на прошлой неделе получил электронное письмо из USADA, в котором говорилось, что в моей крови обнаружено запрещённое вещество в тесте от 5 мая.



Я запросил вскрытие пробы В, чтобы подтвердить это. Кроме того, я сдал образец крови в частную клинику. Донна Марколини из UFC верит, что я не нарочно принял запрещённое вещество. Я полностью сотрудничаю с USADA. Знаю, что делал всё в соответствии со стандартами USADA, что эта ситуация будет своевременно решена и я буду избавлен от дисквалификации. Спасибо моим фанатам и поклонникам», — приводит слова Бруно Силвы MMAFighting.