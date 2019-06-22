Нурмагомедов: мы должны быть готовы к войне

Российский боец UFC, чемпион организации Хабиб Нурмагомедов поделился фотографиями с тренировок в ходе подготовки к поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.



«Дорога в Абу-Даби с братьями. Мы должны быть готовыми к войне», — подписал фото Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.



Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.