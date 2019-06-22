Бакши вышел в 1/8 финала боксёрского турнира на Европейских играх — 2019

Вчера, 21 июня, в Минске стартовали Европейские игры. В некоторых дисциплинах спортсмены уже вступили в борьбу за медали.



Так, россиянин Глеб Бакши, представляющий сборную России по боксу в среднем весе, успешно начал Европейские игры. В 1/16 финала ему противостоял представитель Кипра Антреас Коккинос. Бакши доминировал на протяжении всех трёх раундов и победил единогласным решением судей — четырежды по 30:27 и один судья поставил 30:26. Бакши в 1/8 финала будет противостоять чех Милош Бартль.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске пройдут с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 дисциплинах.