Агрба победил Меркуловса и вышел в 1/8 финала Европейских игр

В Минске продолжается боксёрский турнир Европейских игр. Сегодня, 22 июня, в 1/16 финала выступил представитель весовой категории до 69 кг, россиянин Харитон Агрба. Ему противостоял латвиец Генадийс Меркуловс. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Агрбе — четырежды по 30:27 и 30:28.

В 1/8 финала Агрба встретится с представителем Грузии Эскерханом Мадиевым.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.

21 июня путёвку в 1/8 финала добыл российский тяжеловес Иван Верьясов, победивший единогласным решением судей Дрисси Эль-Ассауи Аюба.