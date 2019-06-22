Агрба победил Меркуловса и вышел в 1/8 финала Европейских игр
В Минске продолжается боксёрский турнир Европейских игр. Сегодня, 22 июня, в 1/16 финала выступил представитель весовой категории до 69 кг, россиянин Харитон Агрба. Ему противостоял латвиец Генадийс Меркуловс. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Агрбе — четырежды по 30:27 и 30:28.
В 1/8 финала Агрба встретится с представителем Грузии Эскерханом Мадиевым.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.
21 июня путёвку в 1/8 финала добыл российский тяжеловес Иван Верьясов, победивший единогласным решением судей Дрисси Эль-Ассауи Аюба.
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