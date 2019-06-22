Руис: Джошуа — плохой боксёр

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис поделился мнением об Энтони Джошуа, у которого он отобрал титулы.

«В реванше вы увидите всё то же самое. Более того, я буду лучше подготовлен. Я знаю слабости Энтони и могу выступить лучше. Единственное, что он сможет делать, — бегать по рингу. Он плохой боксёр. Как бы то ни было, наш второй бой с ним получится адским», — приводит слова Руиса BoxingScene.

Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде. Это был первый поединок Джошуа за пределами Великобритании, и в нём он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Ожидается, что реванш состоится до конца 2019 года. Вероятные места его проведения — США, Мексика и Великобритания.