Руис: Джошуа — плохой боксёр
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис поделился мнением об Энтони Джошуа, у которого он отобрал титулы.
«В реванше вы увидите всё то же самое. Более того, я буду лучше подготовлен. Я знаю слабости Энтони и могу выступить лучше. Единственное, что он сможет делать, — бегать по рингу. Он плохой боксёр. Как бы то ни было, наш второй бой с ним получится адским», — приводит слова Руиса BoxingScene.
Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде. Это был первый поединок Джошуа за пределами Великобритании, и в нём он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Ожидается, что реванш состоится до конца 2019 года. Вероятные места его проведения — США, Мексика и Великобритания.
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