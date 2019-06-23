Бой тяжеловесов на турнире UFC закончился за 9 секунд

В эти минуты в Гринвиле (Южная Каролина, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154. В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер. Встреча не продлилась и десяти секунд. Практически сразу Краудер упал от лёгкого тычка джебом в исполнении соперника. Пытаясь подняться, он нарвался на несколько тяжёлых ударов соперника, в результате рефери зафиксировал досрочную победу Розенстрайка. На этот успех ему понадобилось 9 секунд.

Видео эпизода можно посмотреть на странице UFC Europe в «Твиттере».

Отметим, что нокаут за 9 секунд — второй по скорости в супертяжёлом весе. В 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса за 8 секунд.