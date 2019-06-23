Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей

Российский экс-боец UFC Артём Лобов провёл в Тампе поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC и победил единогласным решением судей.
По регламенту Bare Knuckle FC бой проходил в весовой категории до 70,3 кг, что соответствовало лёгкому весу ММА.
В соглавных событиях вечера Дакота Кокрейн выиграл у Криса Либена единогласным решением судей, а Джонни Бедфорд победил Реджинальда Барнетта-младшего по очкам и завоевал пояс Bare Knuckle FC в лёгком весе.
Также в основном карде Дэвид Манделл победил нокаутом Дрю Липтона в первом раунде, поединок Уолбера Барроса и Джо Риггса завершился вничью, а Джоуи Белтран победил Джейми Кэмбелла нокаутом в первом раунде. Джулиан Лейн выиграл у Тома Шоаффа по очкам, Джим Элерс нокаутировал Элвина Брито в первом раунде.
Лобов дебютировал в Bare Knuckle FC 6 апреля 2019 года и одержал победу над Джейсоном Найтом единогласным решением судей.
Малиньяджи был чемпионом по боксу в двух весовых категориях. В июне 2007 года он завоевал титул во втором лёгком весе по версии IBF, а 29 апреля 2012 года стал обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе по версии WBA, победив в Донецке Вячеслава Сенченко. Последний бой провёл в марте 2017 года в Англии, где был нокаутирован местным бойцом Сэмом Эггингтоном.
Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Согласно правилам промоушена спортсмены выступают без перчаток, лишь в бинтах.
Напомним, что в процессе раскрутки поединка соперники не раз позволяли в адрес друг друга жёсткие высказывания, а в ходе одной из пресс-конференций Малиньяджи плюнул в Лобова.
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