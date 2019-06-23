Ловато выиграл у Мусаси по очкам и стал чемпионом Bellator

В Лондоне завершился турнир Bellator 223. В главном бою за титул в среднем весе встретились бойцы смешанного стиля чемпион Гегард Мусаси (45 побед, 7 поражений, 2 ничьи) и непобеждённый претендент Рафаэль Ловато (10 побед).



Решением большинства судей победа была присуждена Ловато – 47-47, 48-47, 48-47. Он стал новым чемпионом Bellator в средней весовой категории.

Помимо главного события вечера в основном карде Мелвин Манхуф (31-14-1) выиграл у Кента Кауппинена (11-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), Пол Дэйли (41-17-2) победил Эрика Силву (20-11) по очкам (29-27, 29-27, 29-27) и Джеймс Галлахер (9-1) переиграл Джеремию Лабиано (12-7) согласно судейским запискам (29-28, 29-28, 29-28).