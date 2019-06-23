Лобов: стану первым ирландским чемпионом мира по боксу на кулаках

Российский экс-боец UFC Артём Лобов прокомментировал победу над Полом Малиньяджи на турнире Bare Knickle FC, заявив, что хочет стать первым ирландским чемпионом мира по боксу на кулаках.



«Я стану первым ирландцем, который будет чемпионом мира по боксу на кулаках. Есть люди, которые много говорят, но потом пропадают. Поли появился. Вы можете любить или ненавидеть это, но, будучи бойцом, уважаю соперника, который прибыл сюда драться», – сказал Лобов в интервью после поединка, который завершился победой Артёма единогласным решением судей.

В соглавных событиях вечера Дакота Кокрейн выиграл у Криса Либена единогласным решением судей, а Джонни Бедфорд победил Реджинальда Барнетта-младшего по очкам и завоевал пояс Bare Knuckle FC в лёгком весе.