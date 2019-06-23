Корейский Зомби и Розенстрайк получили бонусы от UFC

Ранним утром 23 июня мск в Гринвиле завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154. По его итогам руководство промоушена назвало имена спортсменов, заработавших дополнительные выплаты.

Бонус за лучший бой вечера достался Дерону Уинну и Эрику Спайсели, каждый из них получил по $ 50 тыс., сообщает MMA Fighting.

Чек на такую же сумму за «выступление вечера» получил Жаорзиньо Розенстрайк, нокаутировавший Аллена Краудера за 9 секунд. Ещё $ 50 тыс. за «выступление вечера» получил участник главного события турнира Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби. Боец уже в первом раунде нокаутировал пятого номера рейтинга Ренато Мойкано Карнейро.

Решающий эпизод в атаке Сона можно увидеть на официальной странице UFC в «Твиттере».