Руис: купил маме автомобиль, потому что в прошлом разбил много её машин

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис рассказал о первой покупке после получения гонорара за поединок с Энтони Джошуа.

«Первым делом купил маме автомобиль. Это была первая покупка после того, как я получил деньги. Купил маме машину, потому что в прошлом разбил много её машин. Так что она должна была получить новую машину крутой марки», — приводит слова Руиса TalkSport.

Энди Руис стал чемпионом мира 1 июня 2019 года, сенсационно нокаутировав Энтони Джошуа. В конце 2019 года Энди планирует провести реванш с Джошуа. Реванш может пройти на исторической родине Энди — в Мексике, также рассматриваются варианты с США и Великобританией. При этом Руис заявлял, что за бой в Великобритании он намерен получить $ 50 млн.