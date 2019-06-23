Малиньяджи заявил об уходе из спорта
Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи заявил, что завершает профессиональную карьеру. Поли уже уходил из бокса, но вернулся в спорт ради участия в кулачном бою промоушена Bare Knucle FC. Ранним утром 23 июня мск он проиграл единогласным решением судей экс-бойцу UFC Артёму Лобову, после чего и сообщил об уходе из спорта.
«Мне 38 лет. Я слишком стар, чтобы безболезненно возобновлять карьеру. Но я бы поступил так же. Думал, что уверенно выигрываю поединок. Теперь с боями покончено», — приводит слова Малиньяджи MMA Fighting
Малиньяджи являлся чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе (2007–2008) и полусреднем весе (2012–2013). Последний бой на профессиональном ринге провёл в марте 2017 года и досрочно проиграл Сэму Эггинтону.
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