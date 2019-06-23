Менеджер Лобова не исключил, что боец вернётся в UFC

Менеджер ирландского бойца российского происхождения Артёма Лобова Артём Харланов рассказал о дальнейших карьерных планах клиента. По словам функционера, в будущем Лобов может вернуться в UFC.
«В случае получения предложения от UFC мы будем его рассматривать. У Артёма еще два боя по контракту в Bare Knuckle FC, но он может выступать в ММА. Поэтому будем рассматривать варианты, если на этот же срок не будет назначен следующий бой», — приводит слова Харланова ТАСС.
Ранним утром 23 июня мск Артём Лобов на турнире Bare Knuckle FC победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи.
Лобов выступал в UFC С 2015 по 2018 год. За это время он провёл семь поединков, победив в двух из них, а ещё в пяти случаях потерпев поражение.
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