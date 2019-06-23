Вахитов защитил титул чемпиона Glory в полутяжёлом весе

Многократный чемпион мира по тайскому боксу ныне выступающий в кикбоксинге Артём Вахитов (20-5) успешно защитил титул чемпиона Glory в полутяжёлом весе, победив на турнире в Париже раздельным решением судей Донеги Абену (24-5) из Суринама.



Бой прошёл все пять раундов в упорной борьбе. Решающей стала заключительная пятиминутка, которая прошла с заметным преимуществом россиянина. Двое судей отдали победу Вахитову со счётом 49:46 и 48:47, а третий — Абене 48:47. Таким образом Вахитов уже в пятый раз успешно защитил титул, которым владеет с 2016 года, когда он победил бразильца Сауло Калавари.



Также на турнире Glory 66 выступили ещё двое россиян. Алексея Ульянов победил единогласным решением судей японца Масаю Кубо, а Влад Туйнов раздельным решением судей уступил французу Мишелю Паландре.