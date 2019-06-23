В Кабуле застрелен глава Федерации бокса Афганистана

Генеральный секретарь Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди был убит в Кабуле, сообщает Khaama Press. Функционера застрелили утром 23 июня, когда он направлялся в офис.

Неизвестные боевики открыли огонь по Хамиди в районе афганской столицы Хошал-Хан. Соответствующую информацию подтвердили и в Федерации бокса страны.

Пока ещё ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. О причинах, которые побудили боевиков убить Хамиди, также ничего не сообщается.

Отметим, бокс — один из самых популярных видов спорта в Афганистане. Представители этой спортивной дисциплины являлись одними из немногочисленных участников Олимпийских игр от Афганистана в нескольких последних циклах.